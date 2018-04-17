В США Аваков и Аброськин возложили колоски у мемориала жертвам Голодомора

Глава МВД Арсен Аваков и первый заместитель главы Нацполиции Вячесалв Аброськин в Вашингтоне посетили мемориал жертвам Голодомора. Об этом Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

«Вместе с министром внутренних дел нахожусь в составе официальной делегации в США. Вчера в Вашингтоне посетили Мемориал жертвам украинского Голодомора-Геноцида 1932-1933 годов и положили символический букет из колосков», – написал он.

По словам Аброськина, стоя у мемориала и глядя на изображение колосьев он вспомнил слова своей бабушки о том, как «в далеких 30-х годах НКВД забирал последнее зерно, обрекая на голодную смерть и старых, и малых».

Ранее сообщалось, что штат Массачусетс признал Голодомор геноцидом.

Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook