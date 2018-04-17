Viber предупредил россиян о сбое из-за блокировки адресов Amazon

Российские пользователи Viber вечером 16 апреля получили предупреждение администрации мессенджера о сбое в его работе: на официальной странице мессенджера в Twitter появилось сообщение о трудностях при совершении звонков посредством Viber.

В сообщении говорится: «Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису».

Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису.

— Viber (@Viber) 16 апреля 2018 г.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 1,8 млн IP-адресов, принадлежащих хостинговому провайдеру Amazon Web Services (AWS). Глава ведомства Александр Жаров подтвердил, что это связано с началом процедуры блокировки мессенджера Telegram на территории России — Telegram мог использовать инфраструктуру Amazon для обхода блокировки.