«Виновата крыша»: озвучена новая версия пожара в «Зимней вишне» в Кемерово - СМИ

Стало известно, что послужило главным источником чудовищного пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», произошедшего 25 марта 2018 года.

«Виновником» трагедии стала протечка в крыше, за которой потянулась целая череда роковых обстоятельств, считают специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, - пишет РИА Новости со ссылкой на Коммерсантъ.

В ходе проведения пожарно-технической экспертизы они установили, что из-за трещин в крыше торгового центра своевременно неубранный снег стал таять на солнце и капать непосредственно на провода. Это и привело к короткому замыканию электропроводки над детской игровой зоной, находящейся на четвертом этаже здания.

Одним из первых загорелся пластиковый плафон над детским сухим бассейном. Его горящий пластик стал падать, воспламенив поролоновые кубики внизу.

К тому же ситуацию усугубила работающая вентиляция. Специалисты уверены, что если бы ее вовремя отключили, то новых очагов возгорания удалось бы избежать.

С сигнализацией тоже были серьезные проблемы. Автоматика была сломана, а сигнал тревоги должен был собственноручно включить работник службы безопасности, но он этого не сделал.

Люди находились в полном неведении. Покидая кинозал, они оказывались уже перед стеной дыма, за которой вовсю бушевало пламя огня. Спастись через запасной выход им так и не удалось. Он был заперт.

Стоит отметить, что трагедия в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», стала одной из крупнейших за последние 100 лет по количеству жертв. Чудовищный пожар унес жизни 64 человек. Большинство из них (41 человек) - дети.