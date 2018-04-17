Вместо США на рынок России с удовольствием придут другие страны, — Володин

На российский рынок вместо компаний США и стран Европы, которые поддержали санкции Вашингтона против Москвы, с удовольствием придут другие фирмы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Другие страны с удовольствием войдут на наш рынок. Мы это увидели в ходе встреч с представителями бизнеса Швейцарии. Крупнейшие фармацевтические компании не только готовы к нам прийти, они готовы расширить перечень выпускаемой продукции», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Политик отметил, что то же самое касается предприятий из других стран в различных сферах.

«Свято место пусто не бывает. Если придут компании, которые работают исходя из принципа свободы торговли и будут представлять те страны, которые живут в международном правовом поле и руководствуются в первую очередь правом, а не конъюнктурой и недозволенными методами ведения торговли, как это делают Соединенные Штаты Америки, значит, мы будем дальше сотрудничать с теми, кто сейчас придет на наш рынок заместить продукцию тех же США, товары других европейских стран, которые поддерживают США в санкциях. И дальше у нас сложатся отношения с этими компаниями и странами, которые они представляют», — пояснил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия всегда руководствуется принципами международного права, решениями Организации Объединенных Наций.

«Мы исходим из того, что отношения должны развиваться на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в суверенные дела других государств», — заключил он.