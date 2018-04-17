Внезапный удар по Луганску; кто на самом деле бомбит Донбасс, раскрыли в Киеве – ДНР и ЛНР, хроника событий

В ЛНР сообщили о последних изменениях на линии разграничения сторон.

Как следует из сообщения представителя Народной милиции ЛНР, ситуация вновь обострилась – в ночь на 17 апреля украинские войска нанесли артиллерийский удар по Луганску.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили, что артобстрел был зафиксирован в 1-50 со стороны н.п. Макарово.

Отмечается, что обстрелу из орудий калибра 152-мм подвергся район, в котором расположена военная техника, которая будет задействована на предстоящем Параде Победы 9 мая.

Военкоры также передают о мощных прилетах в городе между 3-00 и 3-30.

Последствия огневого налета ВСУ на Луганск уточняются.

В Киеве сообщили о том, кто на самом деле бомбит Донбасс. Бывший глава Верховной Рады Украины Александр Мороз сообщил журналистам о том, что все решения на Украине, в том числе и по Донбассу, принимаются исключительно Госдепартаментом США.

Мороз, комментируя намерения Киева относительно реинтеграции востока страны, отметил, что Киеву на самом деле не требуется возвращение Донбасса в состав Украины. Но власти страны вынуждены выполнять внешние указания в этом вопросе. Он также указал, что, по сути, Украиной полностью руководит Госдепартамент США.

Также украинский политик подчеркнул, что мнение и желания Киева ровным счетом ничего не значат, поскольку все решения принимаются в Вашингтоне.