Володин: Место США на российском рынке с удовольствием займут другие страны

На рынок России вместо компаний из США и европейских стран, поддержавших антироссийские санкции Вашингтона, с удовольствием придут фирмы из других стран.

Об этом заявил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

«Другие страны с удовольствием войдут на наш рынок. Мы это увидели в ходе встреч с представителями бизнеса Швейцарии», - заявил спикер нижней палаты российского парламента.

По его словам, крупные фармацевтические компании не только готовы прийти на российский рынок, но и готовы расширить список своей продукции. При этом, то же самое касается зарубежных предприятий в самых разных сферах.

Володин подчеркнул, что если в Россию придут компании, работающие по принципам свободы торговли и представляющие страны, живущие в правовом поле, а не руководствующиеся конъюнктурой и недозволенными методами, как это делают США, с ними в РФ будут сотрудничать и позволят им заменить на рынке американскую продукцию и товары тех европейских стран, которые поддерживают санкции США.

Также Володин напомнил, что Россия всегда руководствуется принципами международного права и решениями ООН.