Враг нанёс мощный артудар: сводка о военной ситуации в ДНР за 16—17 апреля

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За минувшие сутки на Донецком направлении украинские оккупационные силы обстреляли районы семи населенных пунктов. Враг выпустил 15 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 55 мин из минометов различного калибра, а также вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении варварскому обстрелу подверглись районы четырех населенных пунктов, которые враг 15 раз обстрелял из танка, выпустил 139 мин калибром 120 и 82 мм, две управляемые ракеты, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое вооружение.

На Мариупольском направлении враг обстрелял районы шести населенных пунктов, выпустив 14 152-мм артиллерийских снарядов, 10 выстрелов из танка, 44 мины из минометов калибром 120 и 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету, а также применял вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за сутки украинские бандформирования нарушили перемирие 35 раз.

Хочу отметить, что вчера в ходе обстрела города Докучаевска получили повреждения восемь квартир в многоквартирных домах, а сегодня с утра повреждения получили четыре жилых дома в Зайцево, Широкой Балке и Горловке.

В результате вражеских обстрелов один защитник нашей Республики погиб.

Сегодня утром враг нанес мощный удар из артиллерийского вооружения и танков по шахте 6/7, Горловке и Широкой Балке.

С 3 часов ночи в течение часа украинские захватчики выпустили четырнадцать 152-мм снарядов и десять выстрелов из танков по районам мирных кварталов наших городов и сел.

В такой ситуации особенно ярко выделяются полученные нашей разведкой данные о сокращении численности представителей Украины в СЦКК на территории временно-оккупированной части «Донецкой области». А наблюдательный пункт СЦКК в Волновахе собираются вообще полностью расформировать.

Такие действия украинской стороны мы связываем с отказом Украины от выполнения взятых на себя обязательств по минским соглашениям. Также подтверждается намеренное обострение обстановки для начала агрессии против Донбасса для его полной оккупации.

Украинские офицеры в СЦКК, ввиду непосредственного своего подчинения командованию ВСУ, зачастую не фиксировали обстрелы территории нашей Республики со стороны Украины.

Однако некоторые из них все же считаются со своей офицерской честью и признают факты циничных обстрелов из артиллерии и РСЗО по мирным кварталам Республики.

Не всегда оперативно, но зачастую удавалось добиться режима прекращения огня или гарантий тишины при проведении ремонтно-восстановительных работ водопроводов и ЛЭП на линии соприкосновения сторон.

Сейчас же, в условиях сокращения украинских представителей в СЦКК, увеличивается вероятность ударов по жилым районам ДНР, а также ложных обвинений в наш адрес, для оправдания своей агрессии.

Такими действиями Украина не только обостряет обстановку, игнорируя международное право, но и ставит под угрозу безопасность представителей ОБСЕ, мешающих Киеву проводить геноцид населения Донбасса. Мы не видим, что Украина заинтересована в обеспечении безопасности представителей ОБСЕ.

Такими действиями Киев четко демонстрирует свое желание избавиться, в том числе, и от международных наблюдателей, которые сдерживают Украину от безумных поступков.