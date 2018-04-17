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Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде мастер-классов


Добавлено: 17 апр 2018 в 23:14, Категория: Общество
Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде мастер-классов
 




Основным содержанием второго дня сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России по обмену опытом работы с суворовцами, нахимовцами и кадетами на базе Московского суворовского военного училища стало проведение ведущими отечественными психологами мастер-классов по различным направлениям организации психологической работы с воспитанниками. Сбор организован Главным управление по работе с личным составом ВС РФ.

Особый интерес вызвал мастер-класс, проведенный под руководством генерал-майора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации И.Медведева по теме «Сенсомоторный тренинг». Им и его помощниками показан вариант системы поэтапной психофизиологической подготовки воспитанников, направленной на формирование у них необходимых психологических и физических качеств, мотивации для дальнейшего поступления в вузы Минобороны и служения делу защиты Отечества.

В учебном корпусе училища на мастер-классе доцента кафедры психологического консультирования Московского государственного областного университета Е.Бурмистровой были детально рассмотрены современные технологии обеспечения психологической безопасности учебного процесса.

Под руководством профессора кафедры психологии Военного университета Е.Митасовой участники сбора практически отработали приемы и способы профилактики профессионального стресса у преподавательского состава, командиров, воспитателей СВУ (КК), нахимовского училища. Каждый педагог-психолог имел возможность определить на представленных примерах источники стресса, выбрать наиболее эффективную методику его купирования и применить ее на своих коллегах.

Не менее интересными стали мастер классы «Обучение кадет навыкам разрешения межличностных конфликтов в форме квеста» (Л.Ондар, Р.Монгуш, Кызыльское президентское кадетское училище), «Особенности дистанционной психологической помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации» (А.Ермолаева, Центр экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета), «Способы и приемы развития психических познавательных процессов» ( А.Пичкур, Мос СВУ).

С участниками сбора проведено ИМЗ по использованию в практической деятельности педагога-психолога автоматизированного рабочего места специалиста-психолога, в ходе которого они получили практику работы на АРМ ВП, формирования батарей психологических тестов, обработки полученных результатов.

В ходе пленарного заседания были представлены более 10 докладов с опытом работы педагогов-психологов по различным направлениям психологической работы, профессиональной ориентации воспитанников, работы с их родителями.


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Добавлено: 17 апр 2018 в 23:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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