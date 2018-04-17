WADA: работу в расследовании дел россиян следует усилить

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что международным спортивным федерациям следует усилить работу в расследовании дел российских атлетов.

WADA продолжает передавать федерациям информацию, полученную из системы управления данными (LIMS) московской антидопинговой лаборатории, в том числе сведения по стероидным профилям. Предполагается, что федерации будут рассматривать каждый случай и принимать решения, опираясь на собственную информацию.

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"Это очень комплексное расследование. Сейчас мы видим, что федерации перегружены сложностью этих дел. Две федерации официально закрыли дела. Еще четыре на данный момент обрабатывают информацию. Семь федераций запросили дополнительные данные. Четыре запросили повторный анализ проб. Мы должны завершить это дело, потому что спорт и борьба с допингом могут быть дискредитированы, как и работа самих федераций", - приводит слова Риди Insidethegames.

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Ранее директор WADA по расследованиям Гюнтер Юнгер сообщил, что организация направила в федерации информации по более чем 60 делам. Кроме того, в марте Риди заявил, что WADA готово обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если международные спортивные федерации не будут расследовать дела российских атлетов