WADA: работу в расследовании дел россиян следует усилить

Показать меню
Актуально
Как Ксения Собчак и ее подруги отдыхают в Аризоне - 13:38 Как Ксения Собчак и ее подруги отдыхают в Аризоне Ричард Гир женится на Алехандре Сильве: история знакомства с «дядей Ричардом» - 13:39 Ричард Гир женится на Алехандре Сильве: история знакомства с «дядей Ричардом» Кремль готовит "убойный" компромат на правительство Мэй - 13:42 Кремль готовит Асад оценил восстановление экономики Сирии в 400 млрд долларов - 14:07 Асад оценил восстановление экономики Сирии в 400 млрд долларов Титул «Мисс Россия-2018» завоевала студентка из Чувашии - 14:07 Титул «Мисс Россия-2018» завоевала студентка из Чувашии СМИ узнали о намерении Великобритании расширить санкции против олигархов из РФ - 14:07 СМИ узнали о намерении Великобритании расширить санкции против олигархов из РФ «Мы поняли» - В Британии увидели сигнал презрения в выступлении Небензи - 14:11 «Мы поняли» - В Британии увидели сигнал презрения в выступлении Небензи Украинские оккупанты заставили тракториста метаться по полю, скрываясь от мин: - 14:17 Украинские оккупанты заставили тракториста метаться по полю, скрываясь от мин: сводка о военной ситуации в ДНР за 14—15 апреля Подразделение РЭБ Балтийского флота в ходе планового учения подавило систему - 14:38 Подразделение РЭБ Балтийского флота в ходе планового учения подавило систему связи условного противника Феттель принял извинения Ферстаппена за столкновение на Гран-при Китая - 15:03 Феттель принял извинения Ферстаппена за столкновение на Гран-при Китая Генсек НАТО заявил о необходимости диалога с РФ - 15:17 Генсек НАТО заявил о необходимости диалога с РФ Максим Галкин с детьми, Кристина Орбакайте и другие поздравили Аллу Пугачеву с - 15:24 Максим Галкин с детьми, Кристина Орбакайте и другие поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения Порошенко: За 4 года нам удалось превратить ВСУ в одну из самых эффективных - 15:31 Порошенко: За 4 года нам удалось превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий Европы Opera VPN прекратит работу - 15:56 Opera VPN прекратит работу В Волоколамске участники акции против свалки перекрыли дорогу к ней - 15:56 В Волоколамске участники акции против свалки перекрыли дорогу к ней СМИ сообщили об информировании США Москвы о новых санкциях из-за Сирии - 15:57 СМИ сообщили об информировании США Москвы о новых санкциях из-за Сирии Антропологи удивлены: в Италии нашли скелет средневекового киборга с ножом - 16:03 Антропологи удивлены: в Италии нашли скелет средневекового киборга с ножом вместо руки
» » WADA: работу в расследовании дел россиян следует усилить

WADA: работу в расследовании дел россиян следует усилить


Добавлено: 17 апр 2018 в 13:00, Категория: Спорт
WADA: работу в расследовании дел россиян следует усилить

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что международным спортивным федерациям следует усилить работу в расследовании дел российских атлетов.

WADA продолжает передавать федерациям информацию, полученную из системы управления данными (LIMS) московской антидопинговой лаборатории, в том числе сведения по стероидным профилям. Предполагается, что федерации будут рассматривать каждый случай и принимать решения, опираясь на собственную информацию.

Тупик или удача? Как найти выход из противостояния Россия - WADA

"Это очень комплексное расследование. Сейчас мы видим, что федерации перегружены сложностью этих дел. Две федерации официально закрыли дела. Еще четыре на данный момент обрабатывают информацию. Семь федераций запросили дополнительные данные. Четыре запросили повторный анализ проб. Мы должны завершить это дело, потому что спорт и борьба с допингом могут быть дискредитированы, как и работа самих федераций", - приводит слова Риди Insidethegames.

WADA пригрозило обратиться в CAS, если федерации не будут расследовать дела россиян

Ранее директор WADA по расследованиям Гюнтер Юнгер сообщил, что организация направила в федерации информации по более чем 60 делам. Кроме того, в марте Риди заявил, что WADA готово обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если международные спортивные федерации не будут расследовать дела российских атлетов


Материалы по теме:

WADA нашло новые свидетельства употребления допинга россиянами
ФИФА запросила у WADA приоритет при перепроверке допинг-проб россиян
ФИФА ждет дополнительную информацию от WADA в ближайшие месяцы
WADA передаст международным федерациям имена 300 российских спортсменов, замешанных в допинге
Добавлено: 17 апр 2018 в 13:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Пейзажу Шишкина в музее Серпухова вернули настоящее название

Пейзажу Шишкина в музее Серпухова вернули настоящее название

«Россия готовит задержания украинских судов в Азовском и Чёрном море», — штаб «АТО»

«Россия готовит задержания украинских судов в Азовском и Чёрном море», — штаб «АТО»

Правительство намерено запретить в России сыр, сделанный не из молока

Правительство намерено запретить в России сыр, сделанный не из молока

Роскомнадзор не помогал депутатам готовить закон о блокировке «порочных сайтов»

Роскомнадзор не помогал депутатам готовить закон о блокировке «порочных сайтов»

Новости России
еще новости
СМИ: В Госдуме планируют ввести ограничение на регистрацию в квартирах или домах

СМИ: В Госдуме планируют ввести ограничение на регистрацию в квартирах или домах

В Москве в рамках реновации построят сотни километров дорог

В Москве в рамках реновации построят сотни километров дорог

США примут дополнительные санкции в отношении России

США примут дополнительные санкции в отношении России

Путину предоставят проект об ответных мерах на санкции США до 3 мая

Путину предоставят проект об ответных мерах на санкции США до 3 мая

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Эмма Уотсон воссоединилась с коллегами по фильму

Эмма Уотсон воссоединилась с коллегами по фильму "Гарри Поттер" Томом Фелтоном и Мэттью Льюисом

Роман Гриценко считает, что Ирина Михайловна хочет разрушить пару Леши и Майи

Роман Гриценко считает, что Ирина Михайловна хочет разрушить пару Леши и Майи

Дмитрий Чернявский: Есть ли жизнь для рынка лотерей после введения лицензионных условий

Дмитрий Чернявский: Есть ли жизнь для рынка лотерей после введения лицензионных условий

Актера из фильма

Актера из фильма "Оно" нашли мертвым прибывшие по вызову полицейские

Новости политики
еще новости
«Цивилизация евнухов»: Куда ведет культ слабости и трусости

«Цивилизация евнухов»: Куда ведет культ слабости и трусости

Милонов прокомментировал заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе

Милонов прокомментировал заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе

В Раде принес присягу новый депутат от БПП

В Раде принес присягу новый депутат от БПП

«Технология одинакова»: Грантоеды готовят армянский майдан

«Технология одинакова»: Грантоеды готовят армянский майдан

Новости экономики
еще новости
Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Новости общества
еще новости
Как правильно поминать умерших на Радоницу, рассказали в Карельской епархии

Как правильно поминать умерших на Радоницу, рассказали в Карельской епархии

Танкисты общевойсковой армии ЗВО выполняют огневые задачи с применением дымовой маскировки

Танкисты общевойсковой армии ЗВО выполняют огневые задачи с применением дымовой маскировки

Внезапный удар по Луганску; кто на самом деле бомбит Донбасс, раскрыли в Киеве – ДНР и ЛНР, хроника событий

Внезапный удар по Луганску; кто на самом деле бомбит Донбасс, раскрыли в Киеве – ДНР и ЛНР, хроника событий

Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ завершили подготовку к длительным полетам в Арктическую зону с дозаправкой в воздухе

Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ завершили подготовку к длительным полетам в Арктическую зону с дозаправкой в воздухе

Происшествия
еще новости
Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

Новости Украины
еще новости
«Мне было стыдно»: Участница АТО из РФ объяснила, почему воюет за ВСУ

«Мне было стыдно»: Участница АТО из РФ объяснила, почему воюет за ВСУ

В Донецкой области в яме с водой обнаружен труп 6-летнего ребенка

В Донецкой области в яме с водой обнаружен труп 6-летнего ребенка

Федерика Могерини считает ситуацию в Украине главным вызовом РФ

Федерика Могерини считает ситуацию в Украине главным вызовом РФ

Соцсети: в центре Донецка подростки избили двух боевиков

Соцсети: в центре Донецка подростки избили двух боевиков

Мировые новости
еще новости
НАСА предлагает прогуляться по Луне в виртуальном 4К-туре 

НАСА предлагает прогуляться по Луне в виртуальном 4К-туре 

Давление на Кремль: Великобритания введет свои санкции против российских бизнесменов

Давление на Кремль: Великобритания введет свои санкции против российских бизнесменов

Война на Донбассе: боевики готовят новую провокацию против воинов АТО

Война на Донбассе: боевики готовят новую провокацию против воинов АТО

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс




Лента новостей
Российским студентам предложили вернуться из «недружественных стран» - 12:41 Российским студентам предложили вернуться из «недружественных стран»Главарь ростовской ячейки ИГ подорвался на собственной мине при задержании - 12:41 Главарь ростовской ячейки ИГ подорвался на собственной мине при задержанииВ США смоделировали последствия ядерного взрыва в Вашингтоне (ВИДЕО) - 12:35 В США смоделировали последствия ядерного взрыва в Вашингтоне (ВИДЕО)Дмитрий Чернявский: Есть ли жизнь для рынка лотерей после введения лицензионных условий - 12:24 Дмитрий Чернявский: Есть ли жизнь для рынка лотерей после введения лицензионных условийКак правильно поминать умерших на Радоницу, рассказали в Карельской епархии - 12:21 Как правильно поминать умерших на Радоницу, рассказали в Карельской епархииАфриканский бизнес готов покупать российские самолеты - 12:00 Африканский бизнес готов покупать российские самолеты«Мне было стыдно»: Участница АТО из РФ объяснила, почему воюет за ВСУ - 11:56 «Мне было стыдно»: Участница АТО из РФ объяснила, почему воюет за ВСУМилонов прокомментировал заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе - 11:45 Милонов прокомментировал заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в ДонбассеАктера из фильма "Оно" нашли мертвым прибывшие по вызову полицейские - 11:38 Актера из фильма В Донецкой области в яме с водой обнаружен труп 6-летнего ребенка - 11:31 В Донецкой области в яме с водой обнаружен труп 6-летнего ребенкаВ Раде принес присягу новый депутат от БПП - 11:21 В Раде принес присягу новый депутат от БПП«HELLO!» назвал самых стильных звезд в России - 11:17 «HELLO!» назвал самых стильных звезд в РоссииСамедов верит, что ФК "Спартак" в этом сезоне выиграет два трофея - 11:10 Самедов верит, что ФК Танкисты общевойсковой армии ЗВО выполняют огневые задачи с применением дымовой маскировки - 11:00 Танкисты общевойсковой армии ЗВО выполняют огневые задачи с применением дымовой маскировки
Последние новости
Картины по номерам - 13:38 Картины по номерам Ford объявил о новой платформе для Focus  - 13:35 Ford объявил о новой платформе для Focus  Хорошее агентство недвижимости - 13:29 Хорошее агентство недвижимости Конструктивная и деструктивная критика - 13:24 Конструктивная и деструктивная критика В Киеве задержан мужчина, угрожавший Супрун - 13:21 В Киеве задержан мужчина, угрожавший Супрун Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании - 13:13 Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании «Цивилизация евнухов»: Куда ведет культ слабости и трусости - 13:07 «Цивилизация евнухов»: Куда ведет культ слабости и трусости Эмма Уотсон воссоединилась с коллегами по фильму "Гарри Поттер" Томом Фелтоном и Мэттью Льюисом - 13:03 Эмма Уотсон воссоединилась с коллегами по фильму WADA: работу в расследовании дел россиян следует усилить - 13:00 WADA: работу в расследовании дел россиян следует усилить Роман Гриценко считает, что Ирина Михайловна хочет разрушить пару Леши и Майи - 12:56 Роман Гриценко считает, что Ирина Михайловна хочет разрушить пару Леши и Майи Роскомнадзор потребовал у Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений - 12:42 Роскомнадзор потребовал у Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений КС РФ разрешил три отсрочки от армии из-за учебы - 12:42 КС РФ разрешил три отсрочки от армии из-за учебы Кабмин вдвое сократил финансирование тюремной системы - 12:42 Кабмин вдвое сократил финансирование тюремной системы
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"