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Я не готов: Трамп отложил новый санкционный удар по России


Добавлено: 17 апр 2018 в 04:14, Категория: Общество
Я не готов: Трамп отложил новый санкционный удар по России

Президент США Дональд Трамп не готов к вынесению решения по российскому вопросу.

Анонсированные 16 апреля постоянным представителем Соединенных Штатов Америки Никки Хейли и заявленные в письме к российскому МИД, которое вручил посол США Джон Хантсман, «карательные» меры в отношении России откладываются.

Американский лидер Дональд Трамп, после совещания со своими советниками, отложил введение новых экономических санкций против России из-за поддержки сирийских властей, подозреваемых в химической атаке в пригороде Дамаска.

Об этом сообщило издание The Washington Post, со ссылкой на свои осведомлённые источники.

На фоне данного сообщения рубль показал рост и укрепился на 82 копейки к доллару и на 75 копеек к евро, сообщает РИА.

Как стало известно ранее, американский лидер пришёл в ярость из-за недостоверной информации советников, которая касалась количества высылаемых российских дипломатов. В результате чего, Трамп подписал документ, который СМИ назвали «самой жесткой» позицией по отношению к России в мире.


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Добавлено: 17 апр 2018 в 04:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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