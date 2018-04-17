Японские компании отказались от алюминия «Русала»

Крупнейшие закупщики алюминия в Японии отказались от поставок российской компании «Русал» после ее внесения в санкционный список Минфина США (Specially Designated Nationals List, SDN). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли.

«Мы попросили Rusal прекратить поставки алюминия по нашим контрактам, так как не можем осуществлять платежи в долларах США и не хотим брать на себя риск попадания под вторичные санкции США», — пояснил Reuters анонимный сотрудник одного из японских торговых домов.

Официальные представители Mitsubishi, Marubeni и Mitsui, сотрудничающих с «Русалом», отказались контактировать с прессой. Представитель Sumitomo признал, что компания обсуждает возможные пути альтернативных поставок алюминия.

Ранее Япония закупала в России около 300 тысяч тонн алюминия, что составляет 16% его совокупного импорта. «Санкции оказались для нас полным сюрпризом, и у нас здесь почти что паника», — сообщил один из собеседников Reuters.

Эксперты предположили, что японские потребители алюминия могут найти новых поставщиков в Австралии, Малайзии, Индии и на Ближнем Востоке, но найти поставщиков алюминиевой продукции с добавленной стоимостью будет сложнее.