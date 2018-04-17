Запущен конкурс проектов в области диагностики и терапии социально-значимых заболеваний

Фонд «Сколково» и Международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» запустили совместную акселерационную программу Startup Challenge 2018 на базе SkBioLab с целью найти перспективные идеи и инновационные решения в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний обмена веществ и почек, респираторных и аутоиммунных заболеваний. Вакселераторе две номинации: лекарственные препараты/биомедицинские клеточные продукты и тест-системы, аппаратные решения и устройства доставки лекарств.

«Цель инициативы – выявить наиболее привлекательные проекты в области диагностики и лечения социально-значимых заболеваний с целью последующей поддержки их развития и акселерации проектов», – отмечает Кирилл Каем, старший Вице-Президент по инновациям Фонда «Сколково».

Прием заявок на участие в конкурсном отборе открыт с 17 апреля по 18 июня 2018 года, финалисты определятся в июле. Познакомиться с условиями конкурсного отбора и подать заявку на участие можно на сайте Фонда «Сколково».Победители конкурса получат право пользования рабочими местами в медицинском хакспейсе SkBioLab в течение 6 месяцев или возможность принять участие в акселерационной программе развития бизнес-компетенций «100 дней роста для биомедицинских стартапов».

Победители отбора по каждой из номинаций также получат менторскую поддержку от организаторов и партнеров, возможность претендовать на получение статуса Участника проекта «Сколково», а также возможность получения минигранта от Фонда «Сколково» в размере до 5 млн руб. включительно. Акселерационная программа продлится до декабря, а в конце года пройдет смотр проектов, по итогам которого будут определены стартапы для дальнейшей поддержки.

В рамках Startup Challenge 2018 «АстраЗенека» примет участие в определении приоритетных направлений для отбора и менторской поддержки стартапов, поддержит предоставление рабочих мест и расходных материалов для проектов участников программы, кроме того, ее представители примут участие в проведении образовательных курсов и инициатив. Со своей стороны, Фонд «Сколково» станет площадкой для проведения конкурсного отбора проектов, организует образовательные и менторские сессии для финалистов и победителей, а также предоставит доступ к исследовательской инфраструктуре. Более 10 менторов и экспертов, в число которых войдут представители Фонда, сотрудники компании «АстраЗенека», а также члены жюри конкурса, будут предоставлять консультации и экспертную поддержку победителям программы.

Запуск акселерационной программы – важный шаг в развитии научно-исследовательского потенциала в России, считает Ирина Панарина, генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия. Компания представлена более чем в 100 странах мира ( в этом году отмечает 25 летний юбилей присутствия на российском рынке), и её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

«Мы видим свою миссию в том, чтобы стать лидирующим инновационным партнером для решения задач в здравоохранении, – подчеркивает генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия. – Реализацию данной цели невозможно представить без вклада в локальные научные разработки в сотрудничестве с такими лидирующими научными и биофармацевтическими организациями как «Сколково», НИЯУ МИФИ, СибГМУ. Вместе с нашими партерами и молодыми талантами мы стремимся к новым открытиям на благо российских пациентов и развития научного потенциала в России».

«Сколково» и «АстраЗенека» впервые объявили о старте стратегического партнерства в научно-исследовательской и образовательной деятельности на территории России в мае прошлого года. Соглашение о запускеStartup Challenge 2018 было подписано в рамках IX Форума регионов России: здравоохранение. Научными партнерами акселерационной программы выступили Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ).

Комментирую новый акселератор, Кирилл Каем обращает внимание на всестороннюю поддержку, которую получат победители конкурсного отбора:«Запуск совместного конкурсного отбора – это совместная инициатива Фонда с мировым лидером в области фармацевтики – компанией «АстраЗенека», профессиональным сообществом и академическими университетами. Ценность совместного подхода заключается в синергии технологических, инвестиционных, коммерческих и менторских компетенций как при выборе проектов, оценке их рисков, так и при сопровождении команд победителей отбора. Победителям конкурса будет оказана менторская поддержка от экспертов компании «АстраЗенека», они смогут получить доступ к биомедицинскому хакспейсу SkBioLab – специально оборудованной лаборатории для биомедицинских проектов, а также смогут принять участие в аккредитованной Фондом акселерационной программе развития бизнес-компетенций. Мы благодарны нашим партнерам за поддержку этой инициативы».

По словам директора Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ Ирины Завестовской, участие НИЯУ МИФИ в качестве соорганизатора и научного партнера конкурса инновационных проектов позволит выявить прорывные направления биомедицинских исследований, наиболее востребованных в медицинской и фармацевтической практике, а также «подготовить плеяду молодых высококвалифицированных специалистов, способных работать в быстроразвивающихся высокотехнологичных областях здравоохранения».

Ольга Кобякова, ректор Сибирского государственного медицинского университета, подчеркивает вклад запускаемого проекта в персонифицированную медицину: «В контексте реализуемой в настоящее время стратегии научно-технологического развития России поддержка проектов, направленных на поиск прорывных способов диагностики и терапии заболеваний является катализатором развития концепции персонифицированной медицины, в рамках которой лекарственные средства разрабатываются индивидуально для каждого пациента с учетом особенностей его организма и течения заболевания».