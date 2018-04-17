Житель Черкасс ранил трех полицейских в отделении

Житель Черкасс, пришедший с обращением в отдел полиции, внезапно напал на правоохранителей с ножом. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
По информации полицейских, в Черкасский отдел полиции обратился 53-летний местный житель по поводу встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории отдела горожанин неожиданно напал на полицейского, нанеся ему ножевое ранение в спину.
Во время задержания мужчина нанес ножевые ранения еще двум полицейским. Подозреваемый задержан, пострадавшие госпитализированы.
Открыто уголовное производство, мужчине грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, 13 апреля в Ужгороде водитель устроил драку с полицейскими.
Фото: 112.ua