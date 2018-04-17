Жизель Бундхен и Том Брэди с детьми наслаждаются отдыхом в Катаре

Жизель Бундхен и Том Брэди

Решив, что пришло время сменить обстановку и немного отдохнуть, 37-летняя Жизель Бундхен и 40-летний Том Брэди, взяв с собой своих детей, 8-летнего Бенджамина и 5-летнюю Вивиан, отправились в Катар. Желание познакомиться с ближневосточной культурой, пройтись по местным сувенирным лавкам и покататься верхом на верблюдах, видимо, было так велико, что супругов, которые в этом году отметили девятую годовщину брака, не остановили ни длительный перелет, ни сильно палящее солнце (хотя этим их вряд ли испугаешь), ни большое различие в менталитете.

Том Брэди и Жизель Бундхен

Впрочем, судя по снимкам в Instagram модели и спортсмена, оно того стоило — удовольствие от поездки, кажется, получают все члены этого семейства: дети весело проводят время в бассейне, а их родители даже успевают насладиться обществом друг друга наедине.

Фото из Instagram Тома Брэди

Кстати, Жизель, как заметили ее поклонники, так прониклась культурой Катара, что даже сделала себе временную татуировку на руке (вероятно, хной), которые так популярны в странах Ближнего Востока. Пока, по словам модели, самое большое впечатление на нее произвели сувениры, а также местная еда, которую она назвала восхитительной.

Жизель Бундхен с детьми