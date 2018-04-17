Звягинцева пригласили в жюри Каннского фестиваля

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо сообщил, что в состав жюри войдет российский режиссер Андрей Звягинцев, пишет журнал Screen International.

Ранее сообщалось, что жюри 71-го фестиваля, который пройдет в Каннах с 8 по 19 мая, возглавит актриса Кейт Бланшетт. Об остальном составе ничего не было известно.

Конкурсная программа была обнародована на прошлой неделе: в нее вошел новый фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», посвященный истории из жизни рок-музыканта Виктора Цоя. Создатель картины находится под домашним арестом, о продлении которого недавно ходатайствовало следствие по делу о хищении госсредств, выделенных на программу развития театра.

В основную программу включены «Образ и речь» Жан-Люка Годара, «Три лица» Джафара Панахи, «Под Силвер-Лэйком» Дэвида Роберта Митчелла, «Черный клановец» Спайка Ли, «Холодная война» Павла Павликовского и «Dogman» Маттео Гарроне и "" Павла Павликовского.