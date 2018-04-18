2,5 млн россиян закрыли выезд за рубеж из-за долгов

Почти 2,5 млн россиян не смогут выехать на майские праздники за границу из-за неисполнения обязательств по возврату просроченной задолженности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Речь идет об обязательствах по выплате, наложенных судом.

При этом, по оценке МФК «Домашние деньги», более 9 млн российских заемщиков банков и микрофинансовых организаций имеют задолженность, просроченную более чем на три месяца. У 75% из них долг превышает установленные законом 30 тысяч рублей, то есть потенциально невыездными могут стать более 6,7 млн человек.

По данным ФССП, в отношении 1,7 млн должников данные о временном ограничении на выезд из России переданы в погранслужбу России.