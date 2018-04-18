Агент Мэрайи Кери с русскими корнями подала на нее в суд

Мэрайе Кери вновь предстоят судебные разборки с однажды близкой подругой и агентом Стеллой Булочников. Раньше они были не разлей вода: совместные путешествия, дорогие подарки и праздники. Всё это было до того, как в жизни певицы появился Брайан Танака, который полностью заменил Булочников. Взяв дела Кери в свои руки, у Стеллы не осталось работы, из-за чего с той разорвали контракт. Девушка пришла в негодование и предъявила повестку в суд.



Как сообщает TMZ, она планирует предъявить Кери обвинение за нарушение закона о гражданских правах и закона о справедливом трудоустройстве. Причиной исков стало увольнение в середине трехлетнего контракта.

Не обошлось и без сексуальных домогательств, в которых очень модно обвинять звезд мировой величины. Якобы Мэрайа не раз появлялась перед агентом обнаженной, нанося ей тем самым непоправимый моральный ущерб.

Издание Page Six решило поглубже капнуть и узнать, что думают о ситуации представители певицы. «Работа Стеллы Булочников в качестве менеджера Мэрайи была прекращена вследствие того, что она неэффективно выполняла свою работу. У Стеллы не было контракта на трудоустройство. Она распространяет ложные слухи. Мы не будем реагировать на ложь и угрозы. Если это необоснованное требование будет подано в суд, мы успешно отразим нападение».



Главное, чтобы эта ситуация не повлияла на здоровье певицы, которая недавно призналась в серьезном диагнозе. 48-летняя Кэри стала героиней нового выпуска журнала People, в котором рассказала о своем заболевании — биполярном расстройстве. Диагностировали его звезде в 2001 году.

После нервного срыва певица попала на обследование к врачу, который и диагностировал биполярное расстройство. Долгое время Кэри не могла поверить в происходящее, поэтому за профессиональной помощью обратилась относительно недавно. «До недавнего времени я жила в изоляции, отрицании и постоянном страхе, что меня кто-нибудь разоблачит. Это было слишком тяжелым бременем, которое мне приходилось нести. И в какой-то момент я поняла, что не могу больше этого делать. Тогда я обратилась за помощью и прошла курс терапии. Я окружила себя позитивными людьми и вернулась к тому, что так люблю делать — стала писать стихи и музыку», — призналась она.

В своем инстаграме певица поделилась обложкой нового выпуска журнала, подписав ее так: «Очень рада поделится с вами частью своего путешествия».

На данный момент певица продолжает бороться с заболеванием и сопутствующими ему симптомами, принимая специальные лекарства от биполярного расстройства второго типа, которое периодически сопровождается депрессией и гипоманией. «Долгое время я полагала, что у меня проблемы со сном. Но это не было похоже на обычную бессонницу, когда ты лежишь и считаешь овец. Я все время работала и была очень раздражительной. Я все время боялась, что подведу людей. Это было похоже на манию. Я чувствовала себя очень одинокой и испытывала чувство вины из-за того, что не делаю ничего для своей карьеры. Сейчас я принимаю лекарства, благодаря которым не чувствую себя усталой или вялой. Найти необходимый баланс — вот что очень важно», — сказала Кэри.