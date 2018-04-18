Аглая Тарасова отметила 24-летие в компании Ксении Раппопорт, Светланы Бондарчук, Егора Крешкова и не только

Аглая Тарасова и Вадим Верник

Этим днем Аглая Тарасова будет принимать многочисленные поздравления — актрисе исполняется 24 года. Впрочем, шумную вечеринку по случаю своего дня рождения она закатила уже вчера.

В ресторане тбилисской кухни режиссера Резо Гигинеишвили и продюсера Алексея Киселева Didi минувшим вечером собрались родные и близкие друзья Тарасовой.

Так, на фото и видео, которыми делились в соцсетях гости праздника, были запечатлены мать именинницы Ксения Раппопорт, Игорь Верник и его брат Вадим, Светлана Бондарчук с сыном Сергеем, Егор Корешков, Ирина Старшенбаум, Таисия Вилкова, Юлия Хлынина...

Аглая Тарасова (в центре) с гостями праздника

Ксения Раппопорт с дочерью

Многие приглашенные, к слову, на общих фото отсутствуют, но все-таки появляются в сториз: "засветились" в некоторых роликах Светлана Устинова, Илья Стюарт, Дарья Чаруша и Сабина Ахмедова.

Светлана Бондарчук с сыном Сергеем, Таисия Румянцева с матерью Аленой Румянцевой

Вкусный ужин, вино рекой, танцы до упаду, снимки на память, теплые пожелания и, конечно, праздничный торт для хозяйки вечера. День рождения удался, не иначе!