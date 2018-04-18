Активность в российском сегменте Telegram выросла после блокировки

Telegram-каналы tgmarketing, tg_analytics и Telemetr.me опубликовали статистику активности аудитории мессенджера в России.

Согласно их данным, после начала блокировки 16 апреля аудитория Telegram выросла.

Так, дневной охват аудитории — общее число просмотров каналов, у которых более 40 тысяч подписчиков, — с 10 по 17 апреля вырос на 20% — до 211 млн просмотров.

Дневной прирост — количество новых пользователей каналов — увеличился на 39% — до 336 тысяч.

Также приложение поднялось в магазинах Google Play и App Store.

При этом Роскомнадзор блокирует миллионы IP-адресов западных облачных сервисов. По словам главы ведомства Александра Жарова, блокируется 18 подсетей, среди которых Amazon Web Services и Google Cloud, Azure, Cloudflare, DigitalOcean и другие.

Блокировки нарушили работу множества сайтов и приложений, не связанных с Telegram, — от онлайн-школы английского языка Skyeng до мессенджера Viber, соцсети «Одноклассники» и, как сообщает «Интерфакс», городской сети проката велосипедов в Петербурге «Велогород».