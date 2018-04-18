Александр ПЕЛЕШЕНКО: «Буду судиться с WADA»

Украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко прокомментировал ситуацию с временным отстранением от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.«Скажу так, как есть. Этот препарат содержится в лекарстве «Тенорма». За два дня до допинга мне было плохо: с давлением проблемы. Я поехал в больницу, мне врачи прописали это лекарство.То, что в нем запрещенные препараты есть, я не знал. У меня есть все справки от врачей. И теперь я буду судиться с WADA, – сообщил Пелешенко.Напомним, его допинг-проба оказалась положительной, в ней обнаружен хлорталидон (диуретик, позволяет снижать кровяное давление).