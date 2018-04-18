Алексей Кудряшов не может любить кого-то больше, чем себя

Все было, но исчезло. Закончилось в один миг! Это действительно точка в наши отношениях с Настей. Я потерял свою уникальность, стёр свою личность. Прискорбно, что залез под каблук и лишь изредка из-под него выглядывал. Настя очень сильная девушка, а я решил для себя, что хочу вести за собой, нежели быть ведомым. Моя эгоистическая натура не позволяет мне любить кого-то больше, чем себя, и это ужасно!!! Единственное, чего я прошу, закончить все без грязи и унижений друг друга.