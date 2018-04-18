Американский генерал остался под впечатлением от гиперзвукового оружия России

Глава Стратегического командования Министерства обороны США Джон Хайтен заявил, что американские военные наблюдали, как Россия и Китай испытывают гиперзвуковые ракеты различного назначения, сообщает в среду Defence News.

Генерал не рассказал о каких-либо технических характеристиках этих ракет и не раскрыл способы, с помощью которых США получают подобные сведения, но посоветовал прислушаться к заявлениям РФ о разработке современного вооружения.

«Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает», — приводит издание слова Хайтена, отмечая тот факт, что сам военный воспринял слова президента России «очень серьезно».

Генерал отметил, что в последние годы Соединенные Штаты тоже тестировали гиперзвуковое оружие, однако испытания пришлось приостановить, поскольку они «не были успешными».

Ранее на слушаниях в сенате Хайтен констатировал, что американцам нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. По его словам, единственный способ защиты, имеющийся в распоряжении Штатов — силы сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности.

1 марта президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о новейших видах российского вооружения, в том числе о гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и авиационной гиперзвуковой системе «Кинжал».

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