Андреев о матче Fed Cup: латвийские теннисистки очень сильны

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Назначенный в апреле капитаном женской сборной России по теннису Игорь Андреев перед матчем плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Латвии не стал оценивать шансы россиянок на победу, отметив силу их соперниц.

Матч пройдет 21-22 апреля в Ханты-Мансийске на грунтовом покрытии. В составе российской сборной в матче сыграют Анастасия Павлюченкова (27-е место в одиночном рейтинге WTA), Наталья Вихлянцева (82) и вторые номера мирового рейтинга в парном разряде Екатерина Макарова (32) и Елена Веснина (43).

"Все девушки в хорошем расположении духа, готовятся с полной отдачей. Наша задача – подойти к самому матчу в наилучшем состоянии. Сборная Латвии сейчас очень сильный соперник. Этот этап Кубка Федерации свел достойные команды. Потому оценивать шансы я бы не стал. Одно могу сказать с уверенностью – нас ждет интересный и трудный поединок. Как для команды пройдет период адаптации – покажет игра", – сказал Андреев, которого цитирует пресс-служба Федерации тенниса России.

Соперницами россиянок станут пятая ракетка мира Елена Остапенко, 15-й номер мирового рейтинга Анастасия Севастова, Диана Марцинкевич (281) и Даниэла Висмане (22-е место в юниорском рейтинге ITF). Капитан сборной Латвии Андис Юшка отметил, что его команда полностью готова к матчу.

"Наша команда сейчас занимает высокое место в рейтинге Кубка Федерации. Наши теннисистки находятся в хорошей форме, они на подъеме. То есть, мы готовы к матчу на 100%" , – сказал Юшка.