Белла Хадид топлес и слухи о возобновлении отношений с The Weeknd

Белла Хадид вместе с сестрой Джиджи и отцом Мохамедом провели минувшие выходные на популярном фестивале Coachella, на котором собрались именитые звезды и популярные личности. Остановилась она в престижном отеле в городе Коачелла, где загорала у бассейна топлес. Фотографиями модель поделилась с подписчиками инстаграма.



Это не единственная новость, связанная с Coachella. После первого дня мероприятия в сети появились слухи о том, что Белла весь вечер провела вместе с бывшим возлюбленным The Weeknd. Якобы у пары вновь вспыхнули теплые чувства, из-за чего те подумывают о возобновлении отношений. Но сама модель сразу опровергла слухи. «Это была не я», — написала она в комментариях под новостью портала E! News в Instagram.



Это не первые слухи о воссоединении пары. Поклонники и СМИ будь-то, стараются найти хоть какую-то зацепку, дабы вновь связать исполнителя и модель. Как сообщал один из инсайдеров, ребята до сих пор любят друг друга. Говорят, что после расставания с Селеной, музыкант стал активно общаться с Беллой. «Они стали переписываться и созваниваться друг с другом постоянно. Белла действительно сильно по нему скучала. А сейчас она очень счастлива. Они до сих пор любят друг друга», — говорил инсайдер.

Отношения Беллы Хадид и The Weeknd начались весной 2015 года, после того как музыкант попросил модель сняться для обложки его альбома Beauty Behind the Madness. Провстречалась пара полтора года. Вскоре The Weeknd вышел в свет со своей новой возлюбленной — 25-летней певицей Селеной Гомес. Но спустя десять месяцев Селена возобновила отношения с 23-летним канадским исполнителем Джастином Бибером. The Weeknd понял, что их теперь ничего не связывает и даже удалил все фото с Селеной из своего Instagram.

Селена украсила обложку декабрьского номера журнала Billboard. В интервью для выпуска она рассказала, что действительно возобновила отношения с исполнителем Джастином Бибером, слухи о котором пошли после многих свиданий и прогулок пары.

Еще одним подтверждением романа стал очередной выход в свет вместе. Папарацци застали влюбленных в отеле Montage. Пара сидела в ресторане и мило беседовала, спустя некоторое время беседа переросла в страстные поцелуи и объятия.



В интервью журналу Billboard Селена не только подтвердила роман, но и рассказала о сохранившейся дружбе после расставания с артистом под псевдонимом The Weeknd. «Я ценю хороших людей, многие из них повлияли на мою жизнь. С The Weekend мы остались хорошими друзьями. Я очень горжусь тем, что у меня есть такой друг. Мы продолжаем заботиться друг о друге, и я чувствую, что я не просто отдаю то, что у меня есть, но и получаю что-то взамен, — призналась Гомес.»>Я ценю хороших людей, многие из них повлияли на мою жизнь. Может, раньше мы делали что-то неправильно, но это не значит, что наша забота друг о друге исчезла. И я счастлива! С The Weeknd мы остались хорошими друзьями. Я очень горжусь тем, что у меня есть такой друг,» – призналась Гомес.

«Селена и Джастин снова вместе. У Селены всегда были чувства к нему. При этом ее друзья хотят, чтобы она была осторожной, поскольку девушка только недавно оправилась после тяжелой операции,» рассказывает инсайдер зарубежному изданию.