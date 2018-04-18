"Брайтон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом"

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Футболисты "Брайтон энд Хоув Альбион" на своем поле отняли очки у "Тоттенхэм Хотспур", сыграв вничью со "шпорами" в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Брайтоне во вторник, завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 48-й минуте после гола Харри Кейна, а хозяева отыгрались с пенальти, который на 50-й минуте реализовал Паскаль Гросс.

"Тоттенхэм" набрал 68 очков и упустил шанс догнать идущий третьим в таблице премьер-лиги "Ливерпуль", в активе которого 70 очков. "Брайтон" с 36 очками занимает 13-ю строчку.