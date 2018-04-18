Брэдли Купер и Ирина Шейк сходили на свидание в Малибу

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Одна из самых секретных звездных пар — 32-летняя супермодель Ирина Шейк и 43-летний голливудский актер Брэдли Купер — вчера все-таки не смогла скрыться от папарацци: фотографы поймали знаменитостей в Малибу на выходе из их любимого ресторана Nobu, где у влюбленных был очередной романтический ужин.

Купер и Шейк держались за руки и не обращали внимания на вспышки камер. В этот раз, похоже, звезды были только вдвоем, оставив дочку Леа, которой недавно исполнился год, на попечение нянь и родственников.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Шейк и Купер, несмотря на плотный рабочий график, всегда находят время друг для друга. Только на прошлой неделе они вернулись из мини-отпуска, который провели, судя по фотографиям в Instagram-аккаунте модели, на тропических островах. Там пара нежилась на пляже, плескалась в волнах и наслаждалась беззаботным времяпрепровождением. Яркими снимками Шейк делилась с подписчиками, показывая идеальную фигуру в купальнике. Увы, Купера на этих кадрах не было — фотографии с дочкой и женихом (а по некоторым данным — мужем) модель общественности не показывает.

Каникулы, правда, были недолгими, и звезды уже вернулись к работе. У Шейк впереди насыщенные месяцы: скоро стартует Каннский кинофестиваль, и модель в качестве посланницы красоты различных брендов обязательно выйдет на красную дорожку. Ждем!

Брэдли Купер

Ирина Шейк