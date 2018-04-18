Brilliance представил свой самый большой внедорожник V7

Автоконцерн Brilliance провел презентацию серийного варианта нового вседорожника V7.Габариты новой модели следующие: 4702 х 1932 х 1753 мм, колесная база равна 2770 мм. Новый автомобиль сделан в стиле своих собратьев V3 и V6.Кроссовер получил большую радиаторную решетку с ячеистой структурой, фары головного света на LED-элементах, серебристые накладки на бамперах и два патрубка выхлопа.Салон нового украсили увеличенным экраном информационно-развлекательного комплекса, который отображает данные о состоянии движка, многочисленных систем и трансмиссии машины.В подкапотном пространстве флагманского автомобиля стоит 1,6-литровый турбодвигатель, который выдает 204 л.с. от компании BMW. Вместе с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП или робот ZF на 7 скоростей с двойным сцеплением.