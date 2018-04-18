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» » Brilliance представил свой самый большой внедорожник V7

Brilliance представил свой самый большой внедорожник V7


Добавлено: 18 апр 2018 в 09:00, Категория: Технологии
Brilliance представил свой самый большой внедорожник V7
Автоконцерн Brilliance провел презентацию серийного варианта нового вседорожника V7.

Габариты новой модели следующие: 4702 х 1932 х 1753 мм, колесная база равна 2770 мм. Новый автомобиль сделан в стиле своих собратьев V3 и V6.

Кроссовер получил большую радиаторную решетку с ячеистой структурой, фары головного света на LED-элементах, серебристые накладки на бамперах и два патрубка выхлопа.

Салон нового украсили увеличенным экраном информационно-развлекательного комплекса, который отображает данные о состоянии движка, многочисленных систем и трансмиссии машины.
В подкапотном пространстве флагманского автомобиля стоит 1,6-литровый турбодвигатель, который выдает 204 л.с. от компании BMW. Вместе с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП или робот ZF на 7 скоростей с двойным сцеплением.

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Добавлено: 18 апр 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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