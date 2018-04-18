Чайка обвинил британские спецслужбы в убийстве Березовского

Выступая на Совете Федерация, генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что власти Великобритании не могли допустить возвращения Бориса Березовского в Россию, так как бизнесмен был носителем секретной информации об отравлении полонием Александра Литвиненко. Об этом сообщает ТАСС.

«Наибольшая концентрация полония была обнаружена в офисе Березовского (в Лондоне), но полоний Березовский физически достать не мог, как и создать такой объем искусственных доказательств. Березовский действовал под контролем спецслужб Британии и вместе с ними», — сказал Чайка. Поэтому, по мнению генпрокурора, спецслужбы Великобритании не могли выпустить из страны живым носителя секретов о ядерном терроризме.

Юрий Чайка подчеркнул, что обвинения в адрес россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в причастности к гибели Литвиненко были сфабрикованы. Однако он отметил, что британские власти наверняка не примут информацию России о деле Литвиненко и сотрудничать не будут.

«Мы им предлагали сотрудничество. Направили 39 запросов, в том числе Терезе Мэй», — сказал Чайка.

По его мнению, организаторы провокации совершили ошибку, когда передали материалы дела немецким прокурорам. Они выяснили, что полоний был в Лондоне до приезда Лугового и Ковтуна.