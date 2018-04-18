Чайка проверит справку Мизулиной о подготовке новых нападений на школы

Генпрокурор России Юрий Чайка выступил с докладом перед членами Совета Федерации «о состоянии законности и правопорядка в 2017 году и о проделанной работе по их укреплению», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

На встрече сенатор Елена Мизулина затронула тему сегодняшнего нападения на школу в Стерлитамаке и сообщила, что у нее есть справка о других готовящихся нападениях в российских школах.

«В этой справке четкая информация о том, что в апреле-мае в связи с годовщиной известной расправы в "Колумбайн" школе в Колорадо, это 20 апреля, в России в ряде школ планируются нападения с убийствами и расправами», — заявила сенатор (цитата «Интерфакса»).

В ответ Чайка попросил передать факты для их проверки прокуратурой.

Сегодня утром 17-летний ученик одной из школ башкирского Стерлитамака напал с ножом на учительницу и одноклассников, после чего поджег класс и попытался покончить с собой. В результате травмы получили четыре человека — две ученицы, учительница и сам нападавший. Все они госпитализированы.