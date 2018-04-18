«Что взорвалось?»: Донецк вздрогнул от мощного взрыва

Сегодня утром в оккупированном Донецке прогремел мощный одиночный взрыв, который услышали жители центральных районов города.

В соцсети пользователи предположили, что этот взрыв мог быть вызван детонацией топлива или боеприпасов. Отмечается, что инцидент произошел в районе Киевского райисполкома города.

Люди пишут:

«Донецк. Где-то около 08:50 очень громкий одиночный „бах“. Слышало с полгорода, от Путиловки до Донбасс-Арены и Щетинина. Пишут о погибших. Могла быть детонация где-то».

«08.50 Пастуховка слышит где-то один раз, но громко. Киевский РИК (райисполком — ред.) — очень мощно! Но пока, дай Бог, один раз. Что взорвалось?».

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