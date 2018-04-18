Дацюк не поехал со сборной России на матч Евротура со шведами

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Нападающий Павел Дацюк не поехал со сборной России по хоккею в Ярославль, где национальная команда должна провести вынесенный матч чешского этапа Евротура против сборной Швеции, сообщается в официальном аккаунте Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Отмечается, что сборная России прибыла в среду в Ярославль, а Дацюк остался на базе команды в подмосковном Новогорске и продолжит подготовку по индивидуальному плану.

Матч сборных России и Швеции пройдет в Ярославле в четверг, 19 апреля, и начнется в 20:00 мск.