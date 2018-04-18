ДНР: Началась консервация Донецкой фильтровальной станции

Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой около 400 тысяч человек, будет остановлена из-за обстрелов, уже начинается ее консервация, сообщил в среду РИА Новости директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

Компания «Вода Донбасса» во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня сообщил, что в связи с инцидентом планируется остановить работу станции.

«Везем (на Донецкую фильтровальную станцию — ред.) персонал, который будет заниматься (консервацией), уже команду получили работники, которые находятся там, минимальный объем работ выполнят. Сейчас работники приедут (на станцию — ред.), выполнят основной объем работы, и всех людей вывезем. Фильтровальная будет остановлена», — сказал директор «Воды Донбасса».

Он отметил, что сотрудники станции отказываются работать, пока не будет гарантий их безопасности. «Люди выдвинули условие, чтобы их сопровождали сотрудники ОБСЕ до фильтровальной станции, находились там, вывозили их и те материалы, которые необходимы — хлорка, вспомогательные материалы — тоже сопровождали работники ОБСЕ. Если этого не будет, работать никто не будет», — добавил Мокрый.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.