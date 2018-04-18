Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович 22 февраля 2014 года договорился об отмене планируемого штурма резиденции «Межигорье» с тогдашним лидером «Правого сектора» Дмитрием Ярошем.

Нардеп Михаил Добкин в ходе допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Януковича заявил: «Янукович сказал, чтобы Якименко соединил его с Ярошем. После непродолжительного времени ему передали трубку, он разговаривал, как я понял, с Дмитрием Ярошем, говорил о каких-то договоренностях, которые были по поводу того, что здание „Межигорья“ не будут штурмовать. Прошло где-то полчаса, и информация о попытке штурма или захвата „Межигорья“ снялась, потому что люди до „Межигорья“ так и не дошли».

Он уточнил, что второй разговор Януковича с Ярошем «не увенчался успехом» и на территорию резиденции зашли посторонние люди.

Кроме того, Добкин рассказал, что 22 февраля Янукович общался с Арсением Яценюком.

Embedded video for Добкин на допросе: «Янукович договорился с Ярошем об отмене штурма «Межигорья»

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