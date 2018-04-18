Джастин Бибер спас девушку от избиения

В минувшие выходные на одной из вечеринок на фестивале Coachella Джастин Бибер проявил свое неравнодушие к окружающим. Певец спас девушку от нападения ее бывшего парня. Об этом очевидцы рассказали порталу TMZ.



Инцидент произошел на вечеринке приятеля Джастина — Патрика Шварценеггера. Мероприятие было в самом разгаре, как вдруг в помещение ворвался молодой человек. Инсайдеры сообщают, что тот был под воздействием запрещенных препаратов, что и спровоцировало инцидент. Тот стремительно направился к девушке, стоящей недалеко от Бибера, и начал ее душить. Певец не смог стоять без действий и когда крики не подействовали, применил силу. Он ударил парня в лицо и оттащил его от беззащитной девушки к стене. Когда Бибер уже «нейтрализовал» нападавшего, появились охранники и позаботились о нем. Как сообщили очевидцы, парнем оказался бывший бойфренд девушки.

Некоторое время спустя парень вновь попытался попасть в помещение ради мести Биберу. Но, на этот раз охрана сработала оперативно и вызвала полицию.

На фестивале Бибер был окружен вниманием. Он недавно взял перерыв в отношениях с Селеной Гомес, а уже нашел себе спутницу. Чтобы отвлечься от плохих мыслей, исполнитель решил развлечься на фестивале и поехал не один. Его спутницей стала Черисса Киттмер.



Девушка позиционирует себя как фотограф, вегетарианку и путешественницу и следующим направлением в ее приключения стала Коачелла. Фотографию со знаменитым певцом девушка выставила у себя в инстаграме — на ней она почти в обнимку стоит с Бибером. Официальной версии знакомства ребят не знает никто, правда поклонники в твиттере уже выдвинули свои предположения: Джастин может знать ее через своего друга детства Чеза Сомерса, с которым певец опубликовал фотографию в Instagram ранее на этой неделе. Как и Джастин, Чез и Черисса также из Стратфорда.

Напомним, что раннее появилась новость о том, что Бибер хочет вернуть девушку. «Он ни с кем не встречается. Постоянно думает и говорит о Селене. Джастин явно не собирается закрывать эту главу», — рассказал инсайдер.

С новостью о том, что Бибер хочет вернуть былые отношения, стала известна реальная причина их расставания: в последнее время пара не ладила между собой и приняла решения разойтись. «Серьезного повода для разрыва не было. Они отдохнут немного и снова начнут встречаться», — рассказал знакомый Бибера.

Правда, по недавним фотографиям, которые появились в сети, Джастин уж совсем не выглядел расстроенным и даже нашел новую спутницу. На фото видно, как бывший парень Селены Гомес, посетил концерт вместе с неизвестной девушкой. Вскоре журналисты выяснили личность юной особы и ей оказалась модель агентства CW Manafgment Баскин Чампион. Пока поклонники ждут официальных комментариев самой Селены, знакомые Бибера утверждают, что певец просто хотел вызвать ревность у бывшей возлюбленной.