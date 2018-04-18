Элизабет Херли пристыдили в сети

Элизабет Херли не стыдится своей фигуры, ведь знает, что с формами у нее всё отлично. В сети можно найти откровенные фотографии британской актрисы в открытых нарядах и купальнике. Вроде бы ничего криминального, но недавнее признание Херли вызвали бурю эмоций у поклонников.



Оказывается, некоторые откровенные фото с отдыха делает ее 16-летний сын Дэмиан. Пользователи ополчились против актрисы, ведь такое поведение ненормально. Правда сама Элизабет так не считает, и поспешила ответить на критику. Она лишь развивает врожденный талант своего сына делать красивые кадры.

Но негодование не перестает утихать, и звезда вновь выложила фото, которое вызвало гневные комментарии. На фото в инстаграме Дэмиан и Джоан Коллинз вместе с Херли на съемках сериала «Члены королевской семьи». На снимке звезда в слишком откровенном костюме горничной. Это как раз и не понравилось подписчикам Элизабет.



Но не только 16-летний сын актрисы значится в заголовках новостей, а и ее племянник. Неизвестные злоумышленники напали на 21-летнего Майлза Херли на улицах Лондона. Парня госпитализировали с двумя ножевыми ранениями в спину. Как сообщают СМИ, вместе с Майлзом пострадал еще один мужчина.

Личности нападавших пока неизвестны. Злоумышленники вышли из машины и напали на двух мужчин. Нападение произошло недалеко от парка Баттерси на юго-западе британской столицы.

52-летняя Элизабет Херли на своей странице в Twitter прокомментировала случившееся в своем аккаунте Твиттер. Звезда поблагодарила медиков, которые занимаются лечением ножевых ранений юноши, а также стражей порядка и фолловеров в сети.

«Мой 21-летний племянник подвергся жестокому нападению в Лондоне в четверг вечером. Полиция и медицинская служба были на высоте. Спасибо за все ваши сообщения. Это ужасное время для него (Майлза – прим.ред.) и всей нашей семьи. Полиция ищет свидетелей,» – написала британская актриса.



Известно, что Майлз занимается модельным бизнесом. Он сотрудничает с модельным агентством и делает некоторые успехи: юноша был замечен на обложках и страницах глянца, снимался в рекламных кампаниях Dolce & Gabbana и других брендов.

Напомним, что как-то Элизабет Херли стала настоящей матерью-героиней. Однажды отважная женщина спасла своего сына.. убив змею, готовящуюся ужалить ещё крохотного Дэмиэна. Голливудская актриса вспоминает об этом с ужасом, несмотря на то, что миновало уже много лет.

«Однажды мы были в Испании, и змея проникла в детскую комнату. Я заметила её, когда она была готова бросится на моего спящего сына, лежавшего в кроватке. Я схватила топор и отрубила ей голову. Запомните: никогда не вставайте между медведицей и её медвежонком» — рассказала Элизабет в недавнем интервсю.

Напомним, что отцом Дэмиэна, которому повезло уже отпраздновать своё пятнадцатилетие, является бывший возлюбленный актрисы миллиардер Стив Бинг.

Историю со змеёй, ставшей семейной легендой, помнит и Дэмиэн. В День матери он рассказал об этом на своей страничке в социальной сети и высказал благодарность человеку, который не только дал ему жизни, но и спас её.