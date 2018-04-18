Эрдоган назначил на 24 июня досрочные выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о решении провести 24 июня в стране досрочные президентские и парламентские выборы. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

«В ходе переговоров с главой Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что с 18 апреля Высшая избирательная комиссия Турции (YSK) начинает юридический процесс подготовки к выборам.

Реджеп Эрдоган заявил, что военные операции в Сирии и исторически важные события ставят Турцию перед необходимостью устранить политическую неопределенность.

Председатель Партии националистического движения Турции (MHP) Девлет Бахчели заявил, что граждане страны смогут выбрать лидера и депутатов, «преподав тем самым заслуженный урок врагам Турции».

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР), членом которой является Эрдоган, обсудит возможность проведения досрочных выборов. Ранее правительство отвергало возможность проведения досрочных выборов.