Если Россия не будет тратить миллиарды в Сирии, то потеряет их в Европе

«КП.ру» анализирует действия нашей страны в арабской республике.

Точных оценок, сколько России стоит война в Сирии, нет — эти данные находятся в закрытой части федерального бюджета. По оценкам же военных экспертов на Сирийскую кампанию уже потрачено около $2 млрд (120 млрд руб). Сюда включены и полеты авиации, и бомбардировки террористов, и содержание военной базы, и зарплаты служащим. Средства эти в казне заложены — на оборону у нас каждый год выделяется по 3 трлн руб. Зачем страна тратит такие большие деньги? По чисто прагматической причине — чтоб не потерять еще больше.

НЕ ПРОПУСТИТЬ НА ЗАПАД

Одна из версий закулисных причин войны в Сирии, связана с проектом газопровода из Саудовской Аравии и Катара через Сирию и Турцию — для поставок газа в Европу. Для России этот газопровод означает потерю газовой монополии, а с ней и позиции в мире. Допустить это для страны, позиционирующейся как энергетическая держава, невозможно. Сирия проекту мешала: Асад его не поддержал.

— Многие считают, что эта версия излишне конспирологична. Но логика в ней есть, поскольку гражданская война в Сирии началась именно с подачи Саудовской Аравии и Катара. Саудиты задействовали там и деньги, и медиаресурсы, которые активно проводили политику по демонизации Асада. Ну не без выгоды для себя же? — говорит Константин Симонов, руководитель Фонда национальной энергетической безопасности. — Если Россия уйдет из Сирии, то вполне вероятно, что вновь возникнет этот сценарий — газопровода через Сирию и Турцию в Европу в пользу наших очевидных конкурентов на геополитической арене. Вряд ли для нас это было бы хорошо, это очевидные финансовые потери, которые даже и оценить сложно. Судя по тому, как сейчас развиваются события, сценарий какого-либо газопровода по Сирии малореалистичен.

НЕФТЯНОЙ РЫЧАГ

Любые обострения ситуации вокруг Сирии так или иначе ведут к росту цен на нефть. Взять хотя бы последнюю неделю. Нефть — вновь выше $70 за бочку. Это выгодно всем крупнейшим экспортерам черного золота, включая как, с одной стороны, Саудовскую Аравию и США, так и, с другой стороны, Россию. Российский бюджет до сих пор более чем наполовину зависит от продажи энергоресурсов. Некоторые эксперты шутят, что Трамп, объявив о бомбежке Сирии, решил помочь рублю, который перед этим упал на фоне новой волны американских санкций.

ОРУЖЕЙНЫЙ ШОУ-РУМ

— Есть вещи, которые сложно измерять деньгами. Благодаря нашему вхождению в Сирию, получился прорыв в военно-техническом сотрудничестве с Катаром и Саудовской Аравией (давние партнеры США, покупавшие там оружие. — Ред.), — считает Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений». — В ином случае этого бы не было. В значительной степени это признание нашего возросшего влияния в этом регионе. С саудитами самый большой контракт должен быть на поставку комплексов С-400. Пока точная сумма непонятна, но речь может идти о миллиарде долларов.

Для сравнения, в 2017 году Россия экспортировала различных видов вооружений на $8 млрд. Как поясняли в Минпромторге, наши пушки, автоматы и самолеты поставляются в 100 стран мира. Военная операция в Сирии стала своего рода рекламной кампанией — показала боеспособность этой продукции.

Евгений Беляков