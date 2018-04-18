Ева Лонгория получила именную звезду на Аллее славы

Получение именной звезды на Аллее славы — это волнительное событие для каждой звезды, а тем более для актрисы Евы Лонгории, которая сейчас находится на последних месяцах беременности. Звезду Лонгория получила за активную благотворительную деятельность и карьерные заслуги.



Поддержать звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» пришла ее супруг Хосе Бастон, а также звездные друзья, коих у Лонгории немало — Виктория Бекхэм, Рики Мартин, Риз Уизерспун, Мелани Гриффит и другие.

Главным событием для актрисы станет рождение малыша. 15 марта, на свое день рождения, Лонгория рассказала о беременности. «Не могу поверить в этот день рождения, что внутри меня растет малыш, который ждет своего появления на свет. Спасибо всем за поздравления! Это был удивительный год. Что касается лучшего подарка, то я его уже получила,» — написала Ева в Instagram сегодня.

На празднование дня рождения Лонгория появилась в черном облегающем наряде, а на пресс-конференцию пришла в желтом мини-платье. Ева вместе с Анной Фарис представила журналистам комедию «За бортом», которая выходит на большие экраны этой весной. Конечно, представители СМИ задали Лонгории и вопросы про беременность.



«Женщины рожают детей все позже и позже, поэтому я не беспокоилась о своих биологических часах… Некоторое время рядом со мной не было никого. Я думаю, что дети — это плод любви и партнерства,» — сказала актриса.

Несмотря на скорое появление ребенка, Лонгория решила переехать в новый дом. Покупку вещей для детской комнаты она перенесла на будущее именно из-за этого.

О подготовке к рождению малыша актриса также рассказывала в интервью для журнала People. «Для меня сейчас наступило золотое время, когда я полна энергии, а тяжелый период первого триместра остался позади,» — рассказала актриса.

Лонгория станет мамой впервые. Несмотря на то, что у ее 49-летнего супруга Хосе Антонио Бастона есть трое детей от предыдущего брака, Ева признается, что не обладает большим багажом опыта с детьми. «Я ничего не знаю о материнстве, хотя у меня много племянниц и подруг, у которых есть дети. Поэтому я очень много читаю различной литературы на эту тему,» — говорит она.

Для многих стало сюрпризом то, что актриса беременна, ведь она никогда открыто не заявляла о желании иметь ребенка. Журналисты зарубежного новостного портала People считают, что в одном из постов в инстаграме актриса сделала подсказку о своем будущем малыше. Пост в инстаграме Лонгории оставил за собой множество вопросов. «Он заставляет меня краснеть», пишет актриса под фотографией с обложки журнала OWN. Многие подписчики и фанаты звезды решили, что это всего лишь отсылка к фотографу Диего Учитель, который занимался фотосессией для нового номера журнала, или к мужу актрисы. Но другие же решили капнуть глубже и предположили, что Лонгория имела в виду своего малыша.

