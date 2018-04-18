Facebook начал внедрять технологию распознавания лиц

Социальная сеть Facebook начинает внедрять технологию распознавания лиц. Как сообщается в блоге компании, такая функция «помогают защитить конфиденциальность» пользователей и следить за тем, чтобы их фотографии не использовали для создания фейковых страниц.

Также новая функция даст Faceboook возможность показать друзей, которых пользователь может отметить на снимках или видео.

Пока что нововведение затронет только пользователей из Европы и Канады.

Функция распознавания лиц вводится в рамках пересмотра политики приватности после скандала с утечкой данных 85 млн пользователей Facebook. Эти данные компания Cambridge Analytica собирала для рассылки политической рекламы кандидата Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году.

Функция распознавания лиц уже тестировалась Facebook, однако, как отмечает Techcrunch, в 2012 году она была отключена по требованию регулятора.