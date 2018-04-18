ФМБА направило 12,9% ассигнований в 2017 году на обеспечение сборных России

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в 2017 году направило 12,9% своих бюджетных ассигнований в виде целевых субсидий на область медико-биологического обеспечения спортсменов команд сборной России.

Общая сумма целевых субсидий составила 3 482 991 рубль, из них 448 808,1 рубля (12,9%) направлены на медико-биологическое обеспечение спортсменов команд сборной России. Об этом ФМБА сообщило на расширенном заседании коллегии, которое проходит в Москве.

На заседании организация подводит итоги своей деятельности за 2017 год и озвучивает задачи на 2018-2019 годы.