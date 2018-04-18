Глава ОЗХО опроверг слова Лаврова о веществе BZ в образцах из Солсбери

Пробы, взятые специалистами Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в английском городе Солсбери, не выявили следов отравляющего вещества BZ. Об этом заявил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

«Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, содержалось только в пробе, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии со всеми требованиями процедуры. Однако у них не было ничего общего с образцами, собранными командой ОЗХО в Солсбери», — говорится в заявлении Узюмджю, которое цитирует «Интерфакс».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что лаборатория в швейцарском городе Шпиц определила в пробах из Солсбери вещество BZ, которое не производилось в России, а также вещество А234.

Швейцарская лаборатория опровергла это утверждение.

Между тем, как заявил сегодня представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, ни британская военная лаборатория в Портон-Дауне, ни ОЗХО не устанавливали страну происхождения яда.

«Ни DSTL (лаборатория в Портон-Дауне), ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке», — цитирует РИА Новости дипломата.

В какой лаборатории был изготовлен яд, по словам Уилсона, также неизвестно.

При этом он отметил, что все пробы говорят об использовании нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

«Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей», — добавил представитель Великобритании, выступая в штаб-квартире ОЗХО в Гааге.

4 марта 2018 года экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и обмененный в 2010 году, был отравлен вместе с дочерью Юлией, приехавшей к нему в британский Солсбери. Великобритания, США, страны ЕС и ряд других государств возложили ответственность за отравление на Россию. Москва свою причастность к преступлению отрицает и говорит о возможной инсценировке.