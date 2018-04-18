Глава ОЗХО опроверг слова Лаврова о веществе BZ в образцах из Солсбери

Показать меню
Актуально
Минсельхоз запрещает продавать сыроподобную продукцию – СМИ - 16:14 Минсельхоз запрещает продавать сыроподобную продукцию – СМИ Путину предоставят проект об ответных мерах на санкции США до 3 мая - 16:19 Путину предоставят проект об ответных мерах на санкции США до 3 мая Милонов высмеял «тактику» Авакова по «возвращению» Донбасса - 16:31 Милонов высмеял «тактику» Авакова по «возвращению» Донбасса Дуров: запрет Telegram ухудшит жизнь 15 млн россиян - 16:38 Дуров: запрет Telegram ухудшит жизнь 15 млн россиян Юниорская сборная России по хоккею победила команду Швеции в выставочном матче - 16:49 Юниорская сборная России по хоккею победила команду Швеции в выставочном матче В Военной академии РВСН имени Петра Великого обсудили вопросы совершенствования - 16:52 В Военной академии РВСН имени Петра Великого обсудили вопросы совершенствования воспитательной работы с личным составом Госдума рассмотрит законопроект о санкциях против США в середине мая - 16:55 Госдума рассмотрит законопроект о санкциях против США в середине мая В Кремле и МИДе ответили на обвинения в попытке помешать ОЗХО попасть в Думу - 16:55 В Кремле и МИДе ответили на обвинения в попытке помешать ОЗХО попасть в Думу Суд признал незаконным арест лидера волоколамских активистов - 16:56 Суд признал незаконным арест лидера волоколамских активистов В Ереване начались стычки между митингующими и полицией - 16:56 В Ереване начались стычки между митингующими и полицией Способность ориентироваться лососи наследуют от матери - 16:57 Способность ориентироваться лососи наследуют от матери Дуров предрек снижение нацбезопасности России из-за блокировки Telegram - 16:57 Дуров предрек снижение нацбезопасности России из-за блокировки Telegram Скончался режиссер «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман - 16:59 Скончался режиссер «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман H&M создадут коллекцию вместе с Moschino - 17:05 H&M создадут коллекцию вместе с Moschino США готовы выделить Донбассу 65 млн долларов для "снижения экономической - 17:14 США готовы выделить Донбассу 65 млн долларов для В России началась блокировка Telegram - 17:41 В России началась блокировка Telegram В Думу внесен законопроект об обязательном распределении студентов-бюджетников - 17:41 В Думу внесен законопроект об обязательном распределении студентов-бюджетников
» » Глава ОЗХО опроверг слова Лаврова о веществе BZ в образцах из Солсбери

Глава ОЗХО опроверг слова Лаврова о веществе BZ в образцах из Солсбери


Добавлено: 18 апр 2018 в 16:05, Категория: Новости на сегодня
Глава ОЗХО опроверг слова Лаврова о веществе BZ в образцах из Солсбери

Пробы, взятые специалистами Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в английском городе Солсбери, не выявили следов отравляющего вещества BZ. Об этом заявил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

«Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, содержалось только в пробе, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии со всеми требованиями процедуры. Однако у них не было ничего общего с образцами, собранными командой ОЗХО в Солсбери», — говорится в заявлении Узюмджю, которое цитирует «Интерфакс».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что лаборатория в швейцарском городе Шпиц определила в пробах из Солсбери вещество BZ, которое не производилось в России, а также вещество А234.

Швейцарская лаборатория опровергла это утверждение.

Между тем, как заявил сегодня представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, ни британская военная лаборатория в Портон-Дауне, ни ОЗХО не устанавливали страну происхождения яда.

«Ни DSTL (лаборатория в Портон-Дауне), ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке», — цитирует РИА Новости дипломата.

В какой лаборатории был изготовлен яд, по словам Уилсона, также неизвестно.

При этом он отметил, что все пробы говорят об использовании нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

«Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей», — добавил представитель Великобритании, выступая в штаб-квартире ОЗХО в Гааге.

4 марта 2018 года экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и обмененный в 2010 году, был отравлен вместе с дочерью Юлией, приехавшей к нему в британский Солсбери. Великобритания, США, страны ЕС и ряд других государств возложили ответственность за отравление на Россию. Москва свою причастность к преступлению отрицает и говорит о возможной инсценировке.


Материалы по теме:

Швейцарская лаборатория отреагировала на слова Лаврова о веществе BZ
ОЗХО проведет анализ отравившего Скрипаля вещества за пару недель
Лавров рассказал о содержании закрытой части отчета ОЗХО по «делу Скрипаля»
Швейцарская лаборатория ответила на заявление Лаврова о веществе BZ
Добавлено: 18 апр 2018 в 16:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Дело Бубенчика: появились новые подробности

Дело Бубенчика: появились новые подробности

Медведев: властям и бизнесу следует найти общие ответы на санкции США

Медведев: властям и бизнесу следует найти общие ответы на санкции США

Японские компании отказались от алюминия «Русала»

Японские компании отказались от алюминия «Русала»

Редкая рыба забралась на рекордное расстояние вглубь австралийского континента

Редкая рыба забралась на рекордное расстояние вглубь австралийского континента

Новости России
еще новости
Путин: Использование газомоторного топлива приоритетнее увеличения числа электромобилей

Путин: Использование газомоторного топлива приоритетнее увеличения числа электромобилей

Военным выделят шесть тысяч квартир в 2018 году

Военным выделят шесть тысяч квартир в 2018 году

Не все то правда, что написано в Facebook. Соцсети развлекаются страшилками о блокировках

Не все то правда, что написано в Facebook. Соцсети развлекаются страшилками о блокировках

Законопроект о запрете рекламы лекарств в телепрограммах внесли в Госдуму

Законопроект о запрете рекламы лекарств в телепрограммах внесли в Госдуму

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ева Лонгория получила именную звезду на Аллее славы

Ева Лонгория получила именную звезду на Аллее славы

Джастин Бибер спас девушку от избиения

Джастин Бибер спас девушку от избиения

Победитель «Евровидения-2017? Сальвадор Собрал вновь на сцене после пересадки сердца

Победитель «Евровидения-2017? Сальвадор Собрал вновь на сцене после пересадки сердца

Белла Хадид топлес и слухи о возобновлении отношений с The Weeknd

Белла Хадид топлес и слухи о возобновлении отношений с The Weeknd

Новости политики
еще новости
Получат по заслугам: Что ждет в Крыму измученных квартирным вопросом украинских моряков

Получат по заслугам: Что ждет в Крыму измученных квартирным вопросом украинских моряков

Интернет-дружинники не помогут. Нужна интернет-полиция

Интернет-дружинники не помогут. Нужна интернет-полиция

США отказались от новых санкций – рубль вырос

США отказались от новых санкций – рубль вырос

Трампа остался недоволен выступлением Хейли в ООН на тему Украины и РФ

Трампа остался недоволен выступлением Хейли в ООН на тему Украины и РФ

Новости экономики
еще новости
МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

Панику в Лондоне вызвали антироссийские санкции США: цена на алюминий побила рекорд

Панику в Лондоне вызвали антироссийские санкции США: цена на алюминий побила рекорд

Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

Новости общества
еще новости
В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции

В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции

В Швеции разгорелся скандал после репортажа о Сирии, где США поменяли на Россию

В Швеции разгорелся скандал после репортажа о Сирии, где США поменяли на Россию

Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть новейших Су-25СМ3

Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть новейших Су-25СМ3

В объединение ВВО в Приамурье поступила первая партия огнеметных систем «Солнцепек» последней модификации

В объединение ВВО в Приамурье поступила первая партия огнеметных систем «Солнцепек» последней модификации

Происшествия
еще новости
Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

Новости Украины
еще новости
ВСУ понесли потери в Донбассе: карта АТО

ВСУ понесли потери в Донбассе: карта АТО

Добкин на допросе: «Янукович договорился с Ярошем об отмене штурма «Межигорья»

Добкин на допросе: «Янукович договорился с Ярошем об отмене штурма «Межигорья»

«Что взорвалось?»: Донецк вздрогнул от мощного взрыва

«Что взорвалось?»: Донецк вздрогнул от мощного взрыва

«Нас выдавливают»: боевики вводят «нововведения» на рынках Луганска

«Нас выдавливают»: боевики вводят «нововведения» на рынках Луганска

Мировые новости
еще новости
В Министерстве обороны Украины поделились печальной новостью с Донбасса

В Министерстве обороны Украины поделились печальной новостью с Донбасса

Google и Amazon решают, будут ли работать в России

Google и Amazon решают, будут ли работать в России

Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник

Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник

Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России

Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России




Лента новостей
Военным выделят шесть тысяч квартир в 2018 году - 14:53 Военным выделят шесть тысяч квартир в 2018 годуШтурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть новейших Су-25СМ3 - 14:49 Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть новейших Су-25СМ3В Министерстве обороны Украины поделились печальной новостью с Донбасса - 14:42 В Министерстве обороны Украины поделились печальной новостью с ДонбассаПесков прокомментировал план Авакова по Крыму и Донбассу - 14:39 Песков прокомментировал план Авакова по Крыму и ДонбассуЕва Лонгория получила именную звезду на Аллее славы - 14:32 Ева Лонгория получила именную звезду на Аллее славыДжастин Бибер спас девушку от избиения - 14:32 Джастин Бибер спас девушку от избиенияПобедитель «Евровидения-2017? Сальвадор Собрал вновь на сцене после пересадки сердца - 14:32 Победитель «Евровидения-2017? Сальвадор Собрал вновь на сцене после пересадки сердцаБелла Хадид топлес и слухи о возобновлении отношений с The Weeknd - 14:31 Белла Хадид топлес и слухи о возобновлении отношений с The WeekndПоток солнечного ветра достигнет Земли в ближайшие дни – предупреждает NASA - 14:17 Поток солнечного ветра достигнет Земли в ближайшие дни – предупреждает NASAБрэдли Купер и Ирина Шейк сходили на свидание в Малибу - 14:14 Брэдли Купер и Ирина Шейк сходили на свидание в МалибуДобкин на допросе: «Янукович договорился с Ярошем об отмене штурма «Межигорья» - 14:11 Добкин на допросе: «Янукович договорился с Ярошем об отмене штурма «Межигорья»Нисикори выбил Медведева из борьбы на турнире в Монте-Карло - 14:07 Нисикори выбил Медведева из борьбы на турнире в Монте-КарлоОсобенности футеровки деталей и механизмов - 14:06 Особенности футеровки деталей и механизмовЧайка обвинил британские спецслужбы в убийстве Березовского - 14:02 Чайка обвинил британские спецслужбы в убийстве Березовского
Последние новости
Лондон ответит на вопросы Москвы о Скрипалях в течение нескольких дней - 16:06 Лондон ответит на вопросы Москвы о Скрипалях в течение нескольких дней Синоптики пообещали москвичам снег к концу недели - 16:05 Синоптики пообещали москвичам снег к концу недели Глава ОЗХО опроверг слова Лаврова о веществе BZ в образцах из Солсбери - 16:05 Глава ОЗХО опроверг слова Лаврова о веществе BZ в образцах из Солсбери СМИ сообщили об обстреле в сирийской Думе экспертов ОЗХО - 16:04 СМИ сообщили об обстреле в сирийской Думе экспертов ОЗХО SWIFT не планирует отключать Россию из-за санкций США - 16:03 SWIFT не планирует отключать Россию из-за санкций США Получат по заслугам: Что ждет в Крыму измученных квартирным вопросом украинских моряков - 15:53 Получат по заслугам: Что ждет в Крыму измученных квартирным вопросом украинских моряков Путин: Использование газомоторного топлива приоритетнее увеличения числа электромобилей - 15:46 Путин: Использование газомоторного топлива приоритетнее увеличения числа электромобилей Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора - 15:42 Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной - 15:35 В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции Андреев о матче Fed Cup: латвийские теннисистки очень сильны - 15:25 Андреев о матче Fed Cup: латвийские теннисистки очень сильны В Швеции разгорелся скандал после репортажа о Сирии, где США поменяли на Россию - 15:21 В Швеции разгорелся скандал после репортажа о Сирии, где США поменяли на Россию ВСУ понесли потери в Донбассе: карта АТО - 15:03 ВСУ понесли потери в Донбассе: карта АТО В Москве продлили время голосования на выборах - 14:56 В Москве продлили время голосования на выборах
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"