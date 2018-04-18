Глава Роскомнадзора пообещал заблокировать Facebook

Глава Роскомнадзор Александр Жаров в интервью «Известиям» пообещал уже в 2018 году заблокировать Facebook, если тот не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории России.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.

Он посетовал, что встречается с представителями соцсети «где-то раз в полгода», но при этом постоянно слышит обвинения в особых отношениях, и что «Жаров все спускает с рук Facebook.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о немедленной блокировке Telegram в России, так как компания не предоставила ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Роскомнадзор обязал провайдеров ограничить доступ к определенным адресам, в результате чего был ограничен доступ к 1,8 млн IP-адресов, принадлежащих хостинговому провайдеру Amazon Web Services.

В результате пострадали онлайн-магазины, сервисы для доставки и даже мессенджер Viber. Интернет-активисты выяснили, что в результате действий РКН было заблокировано около 16 млн количество IP-адресов, которыми мог пользоваться мессенджер.

Представляющие Telegram адвокаты подали в Московский городской суд жалобу на решение Таганского районного суда Москвы о немедленной блокировке мессенджера.