Главный тренер "Калгари" отправлен в отставку

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Главный тренер "Калгари Флэймз" Глен Галуцан отправлен в отставку со своего поста, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщается, увольнение тренера произошло по причине неудовлетворительных результатов команды. "Калгари" не смог пробиться в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне, заняв 11-е место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Вместе с Галуцаном канадскую команду покинули его ассистенты Дэйв Кэмерон и Пол Джеррард.

Галуцан возглавил "Калгари" в июне 2016 года, сменив на посту главного тренера Боба Хартли. В своем первом сезоне 46-летний специалист сумел вывести "Флэймз" в плей-офф, где "пламенные" в 1/8 финала уступили "Анахайм Дакс".