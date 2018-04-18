Google и Amazon решают, будут ли работать в России

Google и Amazon после блокировки Telegram решают, будут ли они работать в России, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров."И для Amazon, и для Google это (ситуация с Telegram — Прим. ред.), безусловно, серьезный вызов", — заявил он в интервью газете "Известия".При этом глава ведомства выразил сомнение, что компании уйдут из страны.Шесть миллионов IP-адресов Amazon в России — это, по словам Жарова, почти половина всего, что есть у компании. К тому же основным бизнесом для Amazon является предоставление хостингов — вряд ли это говорит в пользу отказа от такого большого рынка.В понедельник Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что мессенджер попытался использовать для обхода запрета IP-адреса Amazon и Google, после чего надзорные органы начали блокировать и их.