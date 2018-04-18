Госдеп США: Минтранс РФ продлил разрешение на пролеты американских лайнеров

Российские власти продлили разрешение на полеты американских авиалайнеров над территорией РФ. Об этом сообщили РИА «Новости» в Госдепе США.

Во вторник официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что действие текущего соглашения между США и РФ заканчивалось в 3:00 мск среды.

Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщил агентству, что Минтранс РФ проинформировал американскую сторону о том, что продлит разрешения на пролет для американских авиакомпаний по трем маршрутам до 28 октября. Подчеркивается, что ряд американских авиакомпаний подтвердили получение разрешений.

Подчеркивается, что Минтранс РФ также продлил разрешения на грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля. При этом после назначенной даты российская сторона предлагает утвердить альтернативный маршрут.