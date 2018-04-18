Госдеп заявил о готовности авиакомпаний США к запрету пролета над Россией

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что в связи с истечением срока действия соглашения о пролете над территорией России американские перевозчики начали подготовку к изменению маршрутов некоторых авиарейсов в Азию. Как сообщает Reuters, Госдеп уже провел встречу с представителями авиакомпаний.

«Мы не хотим такого рода сбоев в работе авиации, поэтому мы пытаемся облегчить достижение договоренности. Россия пока не указала, будет ли она продлевать сроки разрешения со стороны российского правительства, но мы ожидаем ответ из России, надеюсь, сегодня», — добавила она.

Представители американских перевозчиков, профессиональных ассоциаций и союзов на состоявшейся 17 апреля встрече обратились к Госдепу за помощью. Как стало известно Bloomberg, Минтранс РФ прекратил переговоры, назначенные на 18 и 19 апреля, и попросил американскую сторону назначить новые даты.

Пока официальные лица США отказываются увязывать отложенные встречи с напряженностью, возникшей после нанесенных США авиаударов по сирийским объектам.

«Мы попросили американских коллег перенести встречу на другой день, но до сих пор не получили ответа о новых сроках», — сказал РБК пресс-секретарь Минтранса России Тимур Хикматов. Он подчеркнул, что Россия позволит продолжить полеты во время переговоров, несмотря на истекающее соглашение.

Позже Госдеп сообщил, что Россия за несколько часов до истечения срока действия соглашения согласилась пролить его на шесть месяцев. Минтранс также продлил до 20 апреля разрешение на грузовые рейсы из Азии в Европу.

15 мая Госдума России рассмотрит законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Один из его пунктов предусматривает повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и использующих воздушное пространство России.