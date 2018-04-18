Гройсман: Наша нация заслуживает свою поместную церковь

Украина заслуживает собственную поместную церковь. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«Путь к автокефалии украинской церкви начался не сегодня и не вчера. Но это тот исторический путь, который мы в конце должны пройти. Более чем сорокамиллионная нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную Церковь. Так же, как Грузия, Румыния, Болгарии или Сербия», — написал Гройсман.

Ранее Гройсман заявил, что против Украины применили «абсолютно новое оружие».

Фото: Владимир Гройсман / Facebook