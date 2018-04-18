Губернатор сирийской Латакии поблагодарил Россию за помощь

Губернатор сирийской провинции Латакия Ибрагим Салим заявил, что Сирия благодарна российскому народу и армии за помощь, которая оказывается на всем протяжении конфликта в стране.

Ранее в среду крупная делегация из САР во главе с главой Министерства экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем прибыла в Крым, чтобы принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.

Ялтинский форум — это проводящееся ежегодно в Крыму деловое международное мероприятие в экономической сфере. Его организацией занимается правительство Крыма и фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента РФ. В текущем году форум пройдет с 19 по 21 апреля.