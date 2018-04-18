Интернет-дружинники не помогут. Нужна интернет-полиция

11 апреля в Черкесске на совещании, посвященном вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что работа органов власти и гражданского общества по формированию у российской молодежи патриотического сознания и готовности к защите Родины особенно важна в условиях оказываемого Западом политического, экономического и информационного давления на Россию.

Он считает, что необходимо «в работе патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи более активно использовать возможности общественных организаций, продумать в рамках волонтерского движения меры по созданию института так называемых "интернет-дружинников", привлекая для этого активных пользователей интернета из числа блогеров».

Предложение Патрушева прокомментировал в интервью «Русской народной линии» председатель Общества православных педагогов Санкт-Петербургской епархии, кандидат педагогических наук Василий Семенцов:

http://ruskline.ru/news_rl/2018/04/17/daesh_internetpoliciyu/