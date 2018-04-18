Избранный президент Азербайджана вступил в должность

В Баку прошла инаугурация избранного президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает РИА «Новости».

На церемонии вступления в должность главы государства Алиев принёс торжественную клятву защищать суверенитет и территориальную целостность государства.

Алиев победил на выборах президента Азербайджана 11 апреля. За него проголосовали 86,02 процента пришедших на голосование избирателей.

Яндекс.Дзен

США опасаются «тяжёлой артиллерии» санкций со стороны России, считает экономист

Российская экономика обладает достаточным иммунитетом

Размер пособия по безработице могут повысить до прожиточного минимума