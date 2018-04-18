Избранный президент Азербайджана вступил в должность

В Баку прошла инаугурация избранного президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает РИА «Новости».
На церемонии вступления в должность главы государства Алиев принёс торжественную клятву защищать суверенитет и территориальную целостность государства.
Алиев победил на выборах президента Азербайджана 11 апреля. За него проголосовали 86,02 процента пришедших на голосование избирателей.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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